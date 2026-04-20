Йокич и Уемби поведоха надпреварата за годишните награди в НБА

Европейски играчи, начело със сърбина Никола Йокич и французина Виктор Уембаняма, доминират сред финалистите за отличията на лигата, стана ясно след като НБА официално обяви престижните финалисти за своите годишни награди.

Надпреварата за наградата за Най-полезен играч (MVP) включва тежко трио от елита на Западната конференция. Сръбският център Никола Йокич от Денвър Нъгетс попадна в списъка след исторически редовен сезон, в който стана първият играч, оглавил лигата едновременно по борби и асистенции средно на мач. Към него се присъединяват канадският гард Шай Гилджъс-Алекзандър, който изведе Оклахома Сити Тъндър до най-добрия баланс в лигата, както и френската сензация Виктор Уембаняма, чийто скок в третия му сезон със Сан Антонио Спърс го видя да записва средно по 25 точки на мач.

Уемби е и фаворит за приза "Защитник на годината", което ще бъде първото отличие, обявено този понеделник. 22-годишният център поведе НБА по блокове и защитен рейтинг, но се изправя пред сериозна конкуренция в лицето на Чет Холмгрен от Оклахома Сити и специалиста по периметърна защита на Детройт Пистънс Осар Томпсън.

В категорията "Треньор на годината" в НБА, Мич Джонсън от Спърс си спечели номинация за това, че изведе тексасци до втория най-добър резултат в редовния сезон. Той се състезава с Джей Би Бикърстаф от Пистънс и Джо Мазула от Бостън Селтикс от Източната конференция.

Сред другите отличия е и това за "Най-прогресиращ играч", където израелското крило Дени Авдия от Портланд Трейл Блейзърс и Джейлън Дърън от Детройк, и двамата участници в Мача на звездите за първи път, се изправят срещу Никийл Алекзандър-Уокър от Атланта Хоукс.

Битката за "Новобранец на годината" се съсредоточава върху Купър Флаг от Далас Маверикс, Кон Кнупел от Шарлът Хорнетс и Ви Джей Еджкомб от Филаделфия 76ърс.

Наградата "Играч на решителните моменти" ще бъде спечелена от един измежду Гилджъс-Алекзандър от Тъндър, Джамал Мъри от Нъгетс и Антъни Едуардс от Минесота Тимбъруулвс.

Накрая, финалистите за "Шести играч на годината" включват Тим Хардуей-младши от Денвър, Келдън Джонсън от Сан Антонио и Хайме Хакес-младши от Маями Хийт.

След обявяването на "Защитник на годината" в понеделник, лигата ще разкрие носителя на приза "Играч на решителните моменти" във вторник, "Шести играч" в сряда, наградата за спортсменство в четвъртък и "Най-прогресиращ играч" в петък.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages