Уембаняма вкара 35 при дебюта си в плейофите на НБА

  • 20 апр 2026 | 11:47
Виктор Уембаняма отбеляза 35 точки при дебюта си в плейофите на НБА, а неговият Сан Антонио Спърс спечели със 111:98 първия двубой от серията срещу Портланд Трейл Блейзърс в първия кръг на елиминациите в Западната конференция.

Уембаняма постави рекорд за най-много точки в първо полувреме за баскетболист, играещ в дебютната си плейофна среща. Френският център записа 21 точки до голямата почивка, а с общата си резултатност в мача подобри клубния рекорд на легендата Тим Дънкан от 32 точки през 1998 година.

Де'Арън Фокс и Стефон Касъл допринесоха с по 17 точки, а Девин Васел добави 15, за да помогнат на „шпорите“ да поведат с 1-0 победи в серията.

От тима на Порлтанд Дени Авдия записа дабъл-дабъл от 30 точки и 10 борби, а Скуут Хендерсън отбеляза 18 точки.

Мач №2 е във вторник вечерта в Сан Антонио, преди серията да се насочи към Портланд за мачове 3 и 4.

