  Легенда на Лейкърс: ЛеБрон все още е по-добър от 95% от играчите в НБА

Легенда на Лейкърс: ЛеБрон все още е по-добър от 95% от играчите в НБА

  • 12 апр 2026 | 10:32
Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Робърт Ори заяви, че 41-годишният ЛеБрон Джеймс все още е по-добър от 95% от баскетболистите в НБА.

"Той е толкова динамичен реализатор и страхотен подавач. Няма да кажа, че може да си създава възможности за стрелба по начина, по който Лука го прави, но е също толкова опасен. Мисля, че понякога се вглеждаме във възрастта му и си казваме, че той вече не го може. Но той все още го може. Дори на тази възраст той е по-добър от 95% от лигата", сподели Ори.

В последните си три срещи ЛеБрон Джеймс е със средни показатели от 28.0 точки, 12.7 асистенции и 7.7 борби.

"Езерняците" в момента са без контузените звезди Лука Дончич и Остин Рийвс, но си гарантираха четвъртото място в Западната конференция с баланс 52-29.

Снимки: Gettyimages

