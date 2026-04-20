Шампионът Оклахома Сити започна похода си в плейофите на НБА с убедителен успех срещу Финикс

Миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър започна участието си в плейофите на Националната баскетболна асоциация (НБА) с убедителен успех срещу Финикс Сънс със 119:84.

Започвайки серията като домакин, „гръмотевиците“ наложиха познатата си доминация още от първата четвърт, а до полувремето вече водиха с 21 точки. Въпреки двете си победи срещу този съперник през редовния сезон, до края на срещата гостите не успяха да се върнат в мача, а успеваемостта им от 35% при стрелбата не помогна.

Въпреки че лидерът на Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър реализира едва 5 от 18-те си стрелби от игра и 0 от 4 от тройката, канадецът все пак завърши срещата с 25 точки, благодарение на 15-те си точни изстрела от наказателната линия. Джейлън Уилямс допринесе с 22 точки, а Чет Холмгрен добави 16.

За „слънцата“ Девин Букър се отчете с 23 точки, Дилън Брукс вкара 18, а Джейлън Грийн завърши със 17.