Симеоне: Със спокойна съвест сме, защото направихме всичко възможно да победим

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне бе разочарован след загубата с дузпи от Реал Сосиедад на финала за Купата на краля. Той поздрави съперника за този успех и заяви, че е със спокойна съвест след този мач, защото отборът му направи всичко възможно, за да стигне до успеха.

„Съперникът бе по-решителен във важните моменти. Ние успяхме да направим обрат и да се състезаваме много добре. Можехме да спечелим мача с положенията на Кардосо и Баена. В продълженията имаше още шансове, но ми остава само да поздравя Реал, защото свършиха добра работа. Трудно е да се дават послания, защото това, от което отборът се нуждае, е да печели. Това, което остава, е да работим всеки ден. Не съм казал нищо на играчите“, заяви Симеоне.

„Искам да, да поздравя Реал за страхотния мач и отличната работа. Можехме да се справим по-добре при първия гол, въпреки че реагирахме добре. Отново ни вкараха гол, при който можехме да действаме по-добре. Второто полувреме беше добро и смятахме, че можем да спечелим в редовните 90 минути. Те бяха решителни във важните моменти, а в продълженията и двата отбора имахме шансове“, допълни специалистът.

Той призна, че и умората след тежкия сблъсък с Барселона в Шампионската лига си е оказала своето влияние.

„Идваме след огромно усилие срещу Барселона и е нормално в крайна сметка да си платиш за това. Отборът реагира добре, но влязохме в онзи етап, в който не можем да се конкурираме. Има много за коментиране. Със сигурност сме със спокойна съвест, че сме направили всичко възможно, а сега остава да работим, както винаги“, завърши аржентинецът.

Снимки: Gettyimages