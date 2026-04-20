Марк Уилямс отлага операция на очите и не мисли за пенсия

Уилямс победи Антони Ковалски с 10-4, докато Хигинс започна впечатляващо, преди да загуби пет поредни фрейма и да изостане с 5-4 срещу Али Картър. Междувременно Рони О’Съливан започва преследването на рекордна осма световна титла във вторник.

"Крусибъл" зове: Марк Уилямс е осминафиналист за 23-ти път

О’Съливан, Хигинс и Уилямс доминират в снукъра през последните 30 години и въпреки че и тримата вече са над 50, не показват признаци да забавят темпото. Уилямс дори заяви, че от тримата той няма да бъде първият, който ще се откаже от спорта.

„Току-що дадох интервю на Стив Дейвис и той ме попита: "Кой от вас ще се откаже първи?" Аз му казах: "Няма да съм аз!" Вече съм си решил — когато изпадна от тура, ще продължа да играя при аматьорите и ще пътувам с момчето ми (13-годишния Джоел), ако той още играе.



Така че аз отпадам от уравнението. Въпросът е кой от другите двама ще се пречупи, защото аз оставам, дори и да изпадна от тура. Ще съм в аматьорската верига и ще се опитвам да се върна. Ще видя къде съм на 55 — дали в топ 16 или където и да е — и просто ще продължавам напред.“

Марк Уилямс: Удивително е, че още печеля титли

Уилямс изглеждаше в добра форма, когато стартира с победа над Ковалски. Това е въпреки признанието на уелсеца, че зрението му е „по-лошо от миналата година“ и че продължава да отлага операцията.

„От Optical Express ми звънят всяка седмица и ми казват, че съм в списъка с приоритет и мога веднага да вляза и да го направя, но как да легна под ножа, или каквото там е, когато печеля турнири и играя добре? На 100% ще го направя, но просто в момента не мога да се накарам", обясни Уилямс.



„Не мога да се оплаквам. Начинът, по който играя на тази възраст в момента, ме прави повече от щастлив. Спечелих ранкинг турнир този сезон и съм на осминафиналите на Световното. Ако ми бяхте казали това в началото, веднага щях да се съглася.“

Марк Уилямс стана най-възрастният шампион в историята

Уилямс стигна до финала на Световното първенство преди година, където загуби от Джао Синтун. Тогава той каза, че трябва да вземе „голямо решение“ относно зрението си, но продължи да отлага операцията — и се радва на още един силен сезон в тура.

Той стана най-възрастният играч, печелил ранкинг турнир, когато триумфира на Гран при на Сиан, а в момента е номер 6 в световната ранглиста.

„Играта ми е добра“, добави той. „По-лесните топки, които изпускам, просто ги приемам, може би малко по-добре от Джон и Рони. Не се тревожа за това, защото знам, че идва, и просто чакам следващия си удар.“

Една от причините Уилямс да остане още дълго в тура може да бъде желанието му да види дали 13-годишният му син Джоел може да стигне до върха.

По-рано тази година той се класира за Европейското първенство по снукър за играчи до 18 години, а Уилямс казва, че с радост ще бъде до сина си по този път.

„Хубаво е, защото той е още много млад, а аз си представям себе си на неговата възраст, когато баща ми ме водеше навсякъде из Уелс. Сега аз го водя навсякъде, така че е хубаво, въпреки че е трудно за гледане, защото когато изпуска лесни топки, аз седя там и се потя.“

На осминафиналите Уилямс ще се изправи срещу Бари Хокинс, след като той победи Матю Стивънс с 10-4.