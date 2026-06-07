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Рекорден брой китайски турнири през новия снукър сезон

  • 7 юни 2026 | 13:36
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Рекорден брой китайски турнири през новия снукър сезон

Сезон 2026/27 е на път да започне и в Китай ще има рекордните седем големи събития — шест ранкинг турнира плюс този с покани Шанхай Мастърс. Ето какво е ясно за формата на всеки от тях:

Ето кои играчи ще участват в новия снукър сезон
Ето кои играчи ще участват в новия снукър сезон

Шанхай Мастърс

27 юли – 2 август

Това е турнир с покани от 2018 г. насам, а участниците са 24-ма. Поканени са топ 16 в света според официалната ранглиста след края на Световното първенство през 2026 г., плюс следващите четирима най-високо класирани китайски играчи и четири местни „уайлд кард“ покани. Поставените от топ 8 започват директно от осминафиналите, а останалите 16 играчи стартират от предишния кръг.

Откритото първенство на Китай

8–16 август

Този ранкинг турнир, който се провежда в град Тайюан, провинция Шанси, се завръща в календара за първи път от 2019 г. Форматът е на нива, подобно на UK Championship и Световното първенство. Това означава, че най-ниско ранкираните играчи трябва да спечелят четири квалификационни мача, за да стигнат до Китай, докато поставените между 17-о и 48-о място трябва да спечелят два мача. Топ 16 са директно класирани за финалните етапи. Двама китайски играчи с „уайлд кард“ ще получат шанс да играят на място, като чрез жребий ще бъдат изправени срещу двама от 16-те квалификанти. Победителите от тези два мача ще продължат към фазата на 1/16-финалите.

Откритото първенство на Ухан

23–29 август

Форматът на този турнир се променя през този сезон и вече наподобява много повече структурата на Германския Мастърс, с три квалификационни кръга. Поставените от топ 16 ще изиграят мачовете си от третия кръг — 1/32-финалите — директно на място в Ухан. Ще има и четирима китайски играчи с „уайлд кард“, които ще се включат във втория кръг — 1/48-финали — като тези четири мача също ще бъдат изиграни на мястото на провеждане.

"Направихме тези промени във формата на Wuhan Open и договорихме формата на China Open след разговори с WPBSA и Борда на играчите към WPBSA, както и след множество дискусии с играчи относно възможни подобрения в Тура. Форматът в Ухан също така позволява броят на масите във финалните етапи да бъде намален от осем на четири, за да се осигури по-добро изживяване за играчите, феновете и глобалната телевизионна аудитория. Вярваме, че тези промени представляват много положителна стъпка напред и с нетърпение очакваме да видим резултатите", пишат по темата от World Snooker Tour.

Гран при на Сиан

28 септември – 4 октомври

Очаква се този турнир да бъде със същия формат като Wuhan Open.

Международния шампионат

31 октомври – 7 ноември

Очаква се този турнир да бъде със същия формат като в предишните сезони — пълна схема от 128 играчи, при която има само един квалификационен кръг, а определен брой мачове от този кръг се отлагат за мястото на провеждане. Разнообразието от формати в Тура помага на всеки турнир да изгради своя собствена идентичност и това осигурява "справедлива система" за всички играчи.

Световната Гран при

16–21 февруари

Както обикновено, първите 32-ма играчи в едногодишната ранглиста ще си осигурят място в този турнир в Хонконг, който е първото от трите събития в Players Series през 2027 г. Турнирът е с пълна схема от 32-ма играчи.

World Open

15–21 март

Очаква се този турнир да бъде със същия формат като в предишните сезони — пълна схема от 128 играчи, при която има само един квалификационен кръг, а определен брой мачове от този кръг се отлагат за мястото на провеждане.

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