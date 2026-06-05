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Рони О'Съливан се класира за финалната фаза на турнир по китайски билярд

  • 5 юни 2026 | 10:51
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Рони О'Съливан се класира за финалната фаза на турнир по китайски билярд

Рони О’Съливан се класира за финалната фаза на доходоносния Huacai World Open 2026 в Китай при своя състезателен дебют в "китайския билярд" хейбол. Ракетата продължава към 1/16-финалите в турнира, който се провежда в Дъцин, където схемата вече преминава в директни елиминации.

Едно от най-големите събития в календара на хейбола, 12-дневните „световни финали“ на World Open — провеждащи се от 28 май до 8 юни и санкционирани от Световната билярдна асоциация — събират елитни състезатели с щека от цял свят.

Наскоро спечелил както Световното първенство по снукър за ветерани, така и Global Snooker 900 Championship, 50-годишният О’Съливан остава в битката за внушителната първа награда от над 500 000 паунда (5 милиона китайски юана) в Далечния изток.

След като присъства на церемонията по откриването миналия петък вечер — по време на която Ракетата участва и в демонстративен мач на двойки — О’Съливан пропусна началните кръгове и се включи в надпреварата от третия етап, който започна в сряда.

В първия си официален мач по хейбол О’Съливан впечатли с пет разчиствания след начален удар и спечели комфортно с 15:9 срещу Иван Каковски. Тази победа даде на О’Съливан два шанса в двойно елиминационния формат да се класира за директните елиминации при 1/16-финалите. След това седемкратният световен шампион по снукър — който досега е играл всичките си мачове на основната телевизионна маса — се изправи срещу една от най-добрите състезателки по пул в света, Чън Симин от домакина Китай.

Бивша световна шампионка на 9-а топка и двукратна шампионка по хейбол, Чън и без това беше сериозно препятствие, но задачата на О’Съливан стана още по-трудна заради турнирно правило, според което всички жени и състезатели под 14 години получават преднина от една топка във всеки фрейм. Чън спечели с 15:5, с което си осигури място в четвъртата фаза с мач в запас, докато О’Съливан премина в губещата част на схемата.

Така ситуацията на практика вече беше елиминационна за останалите в играта. По-късно в четвъртък 41-кратният победител в ранкинг турнири по снукър О’Съливан се завърна, за да играе срещу младия кореец Суунг Ким в мач, който задължително трябваше да спечели, за да запази надеждите си живи. И той направи точно това с победа 15:12.

Хейболът по същество е хибриден спорт с щека, който съчетава елементи от няколко различни дисциплини на зелено сукно. Играе се на снукър маса с по-малки размери и с мъхесто сукно, както и с топки за „американски билярд“ — по-големи и по-тежки от снукър топките — разделени на плътни и райета. Джобовете и техните размери са изрязани по начин, сходен с този, който се асоциира с професионалния снукър. Има нюанси в правилата, но казано най-просто, целта е играчът да вкара всички топки от своята група — плътни или райета — а след това и черната осмица, за да спечели фрейма.

В последно време О’Съливан — който не е печелил титла в професионалния снукър тур от над две години — изрази желание в бъдеще да играе на сцената на хейбола, наричан понякога и китайски билярд 8-а топка.

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