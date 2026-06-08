За втори пореден път Виктор Илиев е републикански шампион

За втора поредна година Виктор Илиев спечели републиканската титла по снукър. На финала в софийската Национална снукър академия по изключително драматичен начин Илиев победи с 5:4 Георги Петрунко. Това вероятно беше най-качественият финал на републикански първенства в историята на Българска снукър федерация, поне що се отнася до количеството халф-сенчъри и сенчъри брейкове.



Рефер на финала беше Илия Докторов, който бе и турнирен директор.

Илиев спечели първия фрейм с резултат 65-25, а във втората партия реализира серия от 72. Той добави и поредица от 95, за да поведе с 3:0. Петрунко обаче се развихри между топките в следващите два фрейма с халф-сенчъри от 86 и сенчъри от 105.

Илиев си върна инициативата с 54 точки на една щека, за да поведе с 4:2. Петрунко успя да изравни с две ключови спечелени партии, с които вкара мача в решителна девета партия. В нея Виктор направи халф-сенчъри брейк от 58 и си осигури втората поредна републиканска титла.

На полуфиналите Илиев победи с 4:2 Георги Величков, а Петрунко със същия резултат елиминира Максим Костов.

Това беше последният ранкинг турнир от календара на Българска снукър федерация за сезон 2025/26, но битките край зелените сукна в Национална снукър академия продължават всеки четвъртък от 18:00 часа в WINBET снукър лига.

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