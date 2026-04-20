"Крусибъл" зове: Марк Уилямс е осминафиналист за 23-ти път

Марк Уилямс надделя над най-добрия полски играч Антони Ковалски с 10-4 и за 23-ти път достигна до осминафиналите на Световното първенство.

Пробивът на Ковалски беше най-интересната история в квалификациите миналата седмица, тъй като той трябваше да стигне до „Крусибъл“, за да запази тур картата си, а също така стана и първият играч от своята страна, който се появява в „Театъра на мечтите“ на снукъра. Въпреки това талантливият 22-годишен състезател призна, че на голямата сцена е „изпуснал парата“ и бе надигран от световния номер шест Уилямс.

На 51 години, и въпреки че зрението му постепенно се влошава, Уилямс все още трябва да бъде смятан за претендент за титлата, след като миналата година стигна до финала, като по пътя си отстрани Джон Хигинс и Джъд Тръмп, преди да загуби от Джао Синтонг във финала. По-рано през този сезон той стана най-възрастният носител на ранкинг титла, когато победи Шон Мърфи на финала на Гран при на Сиан.

Следващият му съперник е Бари Хоукинс в мач до 25 фрейма в петък и събота — повторение на епичния им полуфинал от 2018 година, който Уилямс спечели със 17-15 по пътя към третата си световна титла.

Това беше вдъхновяващ дебют за Ковалски и при 3-3 той изглеждаше способен да поднесе изненада, но пропусна твърде много шансове в оставащата част от мача.

Уилямс водеше с 6-3 след първата сесия, но в първия фрейм тази вечер изигра слаб сейфти, когато изоставаше с 50-39 при оставащи две червени, и Ковалски се възползва, за да намали разликата. Серия от 65 точки върна аванса на Уилямс от три фрейма за 7-4, а след това в 12-ия фрейм уелсецът водеше с 33-15, когато вкара дълга червена и направи серия от 34, за да се откъсне още повече.

Ковалски получи шанс за точкова серия в следващия фрейм, но направи само 15 точки, преди да пропусне червена с помощната щека, а съперникът му се възползва с единствения сенчъри брейк в мача — 115 — за аванс от 9-4. Следващият фрейм стигна до последната черна, а кратка размяна на сейфти удари приключи, когато Уилямс я прати от дистанция в горния джоб.

„Антони е страхотен реализатор, аз вече не вкарвам дългите топки като него“, каза Уилямс. „Знаех, че за него ще бъде трудно при дебюта му, затова се опитах да държа мача стегнат и да играя според силните си страни. Той показа известна неопитност, но ще се поучи от това и ще стане по-добър. Резултатът изглежда доста едностранен, но той можеше да спечели още три или четири фрейма.“

Ковалски каза: „Цялото преживяване определено оправда очакванията ми. Ако можех, щях да играя тук всеки ден, атмосферата е толкова специална. Вложих толкова много в квалификациите, а и тук много се стараех, но просто ми свършиха силите.

Не бих могъл да съм по-горд, че дадох своя принос като първия полски играч в „Крусибъл“. Чакахме този пробивен момент и се надявам, че това ще направи снукъра по-популярен в моята страна.“

Снимки: Imago