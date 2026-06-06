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Ето кои играчи ще участват в новия снукър сезон

  • 6 юни 2026 | 11:46
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Ето кои играчи ще участват в новия снукър сезон

Излезе настоящият списък с играчи за сезон 2026/27 на World Snooker Tour, като победителят от All Africa Snooker Championship ще бъде добавен, след като това събитие приключи. Сезонът започва следващата седмица с квалификациите за China Open.

Топ 64 в световната ранглиста:

Джъд Тръмп

Нийл Робъртсън

Джао Синтон

У Идзъ

Джон Хигинс

Шон Мърфи

Марк Уилямс

Кайрън Уилсън

Марк Селби

Бари Хоукинс

Сяо Гуодун

Марк Алън

Крис Уейклин

Рони О’Съливан

Дин Дзюнхуей

Съ Дзяхуей

Джак Лисовски

Тепчая Ун-Ну

Елиът Слесър

Джан Анда

Стюарт Бингам

Али Картър

Джоу Юелун

Гари Уилсън

Пан Дзюнсю

Лей Пейфан

Джо О’Конър

Хосейн Вафаей

Стивън Магуайър

Юан Съдзюн

Дейвид Гилбърт

Джак Джоунс

Джими Робъртсън

Сю Съ

Джаксън Пейдж

Том Форд

Райън Дей

Антъни Макгил

Бен Ууластън

Стан Муди

Арън Хил

Зак Сюрити

Матю Селт

Лука Бресел

Даниел Уелс

Нопон Сенкам

Хъ Гуоцян

Чан Биню

Матю Стивънс

Лон Дзъхуан

Майкъл Холт

Мартин О’Донъл

Оливър Лайнс

Рики Уолдън

Скот Доналдсън

Роби Уилямс

Фан Джънъи

Лю Хуню

Ишприйт Сингх Чада

Дейвид Лили

Лю Хаотян

Бен Мертенс

Джейми Джоунс

Джордан Браун

Притежатели на двегодишна тур карта за 2025/26 и 2026/27

Дзян Дзюн

Лиъм Пулън

Луис Хийткот

Лиъм Хайфийлд

Марко Фу

Сам Крейги

Юлиан Бойко

Дилън Емъри

Стивън Холуърт

Дейвид Грейс

Гао Ян

Иън Бърнс

Михал Шубарчик

Лан Юхао

Яо Пънчън

Сю Ичън

Джао Ханян

Риан Евънс

Лю Уънвей

Рос Мюър

Матеуш Барановски

Леоне Кроули

Лиъм Греъм

Конър Бензи

Александър Урзенбахер

Фъргал Куин

Чатчапонг Наса

Оливър Браун

Флориан Нюсле

Джими Уайт

Нг Он Йи

Сахил Найяр

Махмуд Ел Хариди

Топ 4 от едногодишната ранглиста за 2025/26

Алфи Бърдън

Антони Ковалски

Жулиен Льоклерк

Артемийс Зизинс

Q School

Чъун Ка Уай

Фил О’Кейн

Шон О’Съливан

Лиъм Дейвис

Стюарт Карингтън

Мичъл Ман

Андрю Хигинсън

Гон Чънчжъ

Asia-Oceania Q School

Дън Хаохуей

Танават Тирапонгпайбун

Хуан Дзяхао

Лю Ян

WPBSA Q Tour

Джейми Кларк

Ашли Карти

Ашли Хюгил

Крейг Стедман

Шампион на WSF

Хамад Мия

Шампион на WSF до 18 години

Майкъл Ларков

Квалификанти от World Women's Snooker

Панчая Чаной

Бай Юлу

Европейски шампиони на EBSA

Антон Казаков

Оливър Сайкс

Шампион на Asia Pacific

Пол Норис

Панамерикански шампион

Игор Фигейредо

Африкански шампион

Предстои да бъде определен

CBSA China Tour

Уан Синбо

Луо Дзътао

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