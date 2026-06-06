Ето кои играчи ще участват в новия снукър сезон

Излезе настоящият списък с играчи за сезон 2026/27 на World Snooker Tour, като победителят от All Africa Snooker Championship ще бъде добавен, след като това събитие приключи. Сезонът започва следващата седмица с квалификациите за China Open.
Топ 64 в световната ранглиста:
Джъд Тръмп
Нийл Робъртсън
Джао Синтон
У Идзъ
Джон Хигинс
Шон Мърфи
Марк Уилямс
Кайрън Уилсън
Марк Селби
Бари Хоукинс
Сяо Гуодун
Марк Алън
Крис Уейклин
Рони О’Съливан
Дин Дзюнхуей
Съ Дзяхуей
Джак Лисовски
Тепчая Ун-Ну
Елиът Слесър
Джан Анда
Стюарт Бингам
Али Картър
Джоу Юелун
Гари Уилсън
Пан Дзюнсю
Лей Пейфан
Джо О’Конър
Хосейн Вафаей
Стивън Магуайър
Юан Съдзюн
Дейвид Гилбърт
Джак Джоунс
Джими Робъртсън
Сю Съ
Джаксън Пейдж
Том Форд
Райън Дей
Антъни Макгил
Бен Ууластън
Стан Муди
Арън Хил
Зак Сюрити
Матю Селт
Лука Бресел
Даниел Уелс
Нопон Сенкам
Хъ Гуоцян
Чан Биню
Матю Стивънс
Лон Дзъхуан
Майкъл Холт
Мартин О’Донъл
Оливър Лайнс
Рики Уолдън
Скот Доналдсън
Роби Уилямс
Фан Джънъи
Лю Хуню
Ишприйт Сингх Чада
Дейвид Лили
Лю Хаотян
Бен Мертенс
Джейми Джоунс
Джордан Браун
Притежатели на двегодишна тур карта за 2025/26 и 2026/27
Дзян Дзюн
Лиъм Пулън
Луис Хийткот
Лиъм Хайфийлд
Марко Фу
Сам Крейги
Юлиан Бойко
Дилън Емъри
Стивън Холуърт
Дейвид Грейс
Гао Ян
Иън Бърнс
Михал Шубарчик
Лан Юхао
Яо Пънчън
Сю Ичън
Джао Ханян
Риан Евънс
Лю Уънвей
Рос Мюър
Матеуш Барановски
Леоне Кроули
Лиъм Греъм
Конър Бензи
Александър Урзенбахер
Фъргал Куин
Чатчапонг Наса
Оливър Браун
Флориан Нюсле
Джими Уайт
Нг Он Йи
Сахил Найяр
Махмуд Ел Хариди
Топ 4 от едногодишната ранглиста за 2025/26
Алфи Бърдън
Антони Ковалски
Жулиен Льоклерк
Артемийс Зизинс
Q School
Чъун Ка Уай
Фил О’Кейн
Шон О’Съливан
Лиъм Дейвис
Стюарт Карингтън
Мичъл Ман
Андрю Хигинсън
Гон Чънчжъ
Asia-Oceania Q School
Дън Хаохуей
Танават Тирапонгпайбун
Хуан Дзяхао
Лю Ян
WPBSA Q Tour
Джейми Кларк
Ашли Карти
Ашли Хюгил
Крейг Стедман
Шампион на WSF
Хамад Мия
Шампион на WSF до 18 години
Майкъл Ларков
Квалификанти от World Women's Snooker
Панчая Чаной
Бай Юлу
Европейски шампиони на EBSA
Антон Казаков
Оливър Сайкс
Шампион на Asia Pacific
Пол Норис
Панамерикански шампион
Игор Фигейредо
Африкански шампион
Предстои да бъде определен
CBSA China Tour
Уан Синбо
Луо ДзътаоДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google