Ясен е жребият за Републиканското първенство по снукър

Ясен е жребият за Републиканското първенство по снукър - последен ранкинг турнир от календара на Българска снукър федерация за сезон 2025/26. Както е обичайно в последните години, домакин на републиканското е софийската Национална снукър академия.

Ето и разпределението на всичките 21 играчи по групите:

В група А са Виктор Илиев, Светослав Геков и Николай Попов.

В група B са Виктор Иванов, Тома Томов, Станислав Статев и Петър Зоровски.

В група C са Георги Величков, Христо Димитров, Димо Ангелов и Йоан Благоев.

В група D са Георги Петрунко, Борис Лазарков и Велиан Димитров.

В група E са Братислав Кръстев, Павел Филимонов, Боян Попянев и Максим Костов.

В група F са Жан Лаушман, Александър Павлов и Васил Драмбозов.

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