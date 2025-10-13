Популярни
Марк Уилямс стана най-възрастният шампион в историята

  • 13 окт 2025 | 16:35
Марк Уилямс стана най-възрастният шампион в историята

Марк Уилямс стана най-възрастният победител в историята на ранкинг турнир, след като разгроми Шон Мърфи с 10:3 на финала на Гран при на Сиан в Китай.

Неочаквано едностранният финал донесе пълен контрол за Уилямс, докато Мърфи — който бе във впечатляваща форма с 13 поредни победи — бе напълно надигран. Уелсецът записа два сенчъри брейка и още осем серии над 50 точки, демонстрирайки великолепна форма.

През 1982 г. легендарният Рей Риърдън спечели Professional Players Tournament само 14 дни след 50-ия си рожден ден, поставяйки рекорд за най-възрастен шампион в ранкинг събитие — рекорд, който устоя цели 43 години. Сега Уилямс, близък приятел на покойния си сънародник Риърдън, поставя ново върхово постижение — на 50 години и 206 дни.

Левичарят от Уелс стана първият играч в историята, който печели титла във всяко десетилетие от тийнейджърските си години чак до 50-те си. Това е 27-мата му ранкинг титла, която го изкачва на шесто място във вечната класация — една пред Нийл Робъртсън и една зад Стив Дейвис.

Въпреки че вече не тренира толкова усърдно, колкото преди, Уилямс остава изключително опасен конкурент, известен със спокойствието и концентрацията си на масата. Миналия сезон той бе финалист на Световното първенство, където загуби от Джао Синтонг, но продължава да печели трофеи, включително Шампионата на тура и Шампион на шампионите през 2024 г. Сега добавя още една голяма титла към богатата си колекция, а наградата от £177,000 го изкачва пред Рони О’Съливан на четвърто място в световната ранглиста.

Шон Мърфи се надяваше за първи път в кариерата си да спечели две поредни ранкинг титли, след триумфа си на Откритото първенство на Великобритания преди 15 дни.

Англичанинът изглеждаше в топ форма, елиминирайки играчи като Кайрън Уилсън, Динг Дзюнхуей и Гари Уилсън, за да достигне финала. Но 43-годишният Мърфи не успя да реализира шансовете си в първата сесия и изостана твърде много, за да се върне в мача. Това бе 15-ата му загуба в 28 финала от ранкинг турнир, но утешителната награда от £76,000 го изкачва от 12-о на 9-о място в света и му осигурява участие в Шампионата в Рияд през следващия месец.

Загубата на финала на Мърфи пък означава, че все още последният играч с две поредни ранкинг титли в един сезон е Джъд Тръмп, който постигна три последователни триумфа през октомври 2023-та.

