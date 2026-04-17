Треньорът на АЗ Алкмаар: Запазих титулярите за предстоящия финал

Старши треньорът на АЗ Алкмаар Лерой Ехтелд обясни защо не е заложил на всички титуляри в реванша от четвъртфиналите за Лигата на конференциите срещу Шахтьор (Донецк), завършил 2:2.

“Играха някои по-млади момчета, защото след три дни иаме финал за Купата на Нидерландия. Искам основните ни футболисти да са подготвени и отпочинали. Някои от младите дебютираха и мога само да съм горд от представянето им”, каза наставникът на АЗ Алкмаар.

Зрелищно реми свърши работа на Шахтьор (Донецк)

“Вкарахме два гола за кратко време, които ни дадоха надежда. Ако бяхме отбелязали още един гол, нищо не се занеше. Вместо това, съперникът изравни за 2:2”, добави Ехтелд.

В неделя АЗ се изправя срещу НЕК Неймеген във финала за Купата на Нидерландия.

Снимки: Imago