Александър Томов прогресира до топ 8 в рали „Сиера Морена“

  • 18 апр 2026 | 21:34
На 8-о място в своя клас ERC3 завършиха първия ден на рали „Сиера Морена“ Александър Томов и Еди Сивов (Рено Клио Rally3). Състезанието с център Кордоба е първи кръг от Европейския рали шампионат за 2026 година и това е втори старт на Томов в това рали.

Вчера в първата отсечка от състезанието с дължина точно 1 километър Алекс и Еди завършиха 42-и в генералното класиране и на 14-а позиция в ERC3.

Александър Томов: Отсечките в рали „Сиера Морена" са трудни, но интересни

Днес обаче, с началото на дългите етапи в маршрута на състезанието, българите започнаха да прогресират в класирането. В първата съботна отсечка с дължина 20,9 километра Томов и Сивов записаха 9-о време в ERC3 и излязоха на 10-а позиция в класа, а след това минаха още две места напред и излязоха осми.

Но във втория етап днес – „Пособланко 1“ (26,1 км) Томов и Сивов се опряха с висока скорост в мантинела от страната на пилота, което нанесе поражения по колата. Двамата стигнаха до сервизната зона с ударен фар, предна броня, липсващи парчета от двете леви врати и ударен заден калник.

Александър Томов се завръща в Европейския рали шампионат

„Още като ги видяха на часовата контрола и съдиите в сервизната зона веднага дойдоха при нас в бокса – разказа за Sportal.bg бащата на Алекс Стоян Томов. – Да ни напомнят, че само 4 механици могат да работят по колата.

„Момчетата успяха да оправят всичко по колата за 17 минути, накрая като тръгнаха Алекс и Еди, механиците от съседните боксове и съдиите ги изпратиха с аплодисменти.

„На мястото, където са се ударили те, инциденти са претърпели общо 4 коли, две ги оправиха, другите две отпаднаха.“

Томов и Сивов завършиха деня на 8-о място в ERC3 и близо до топ 30 в класирането, а утре маршрутът на рали „Сиера Морена“ включва още шест отсечки – три етапа, които се карат по два пъти. Най-дългият етап е вторият сутринта и вторият следобед – „Виависиоса“ (27,05 км).

