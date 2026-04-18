Пежо ще се състезава в Льо Ман поне до края на 2029 година

Пежо ще остане в Световния шампионат за издръжливост и „24 часа на Льо Ман“ поне до края на 2029 година, обяви техническият директор на заводския тим на французите Оливие Янсони. А съвсем скоро ще очаква и потвърждение на плановете на Пежо Спорт за модернизацията на прототипа 9Х8 за сезон 2027.

През миналата година Пежо се класира на предпоследно място сред отборите в клас Хиперкар и 9Х8 има нужда от сериозни подобрения, за да прогресира в класирането.

Новият сезон в WEC започва този уикенд на „Имола“, като Янсони прогнозира оспорвана битка в топ 10, както на италианската писта изпреварванията са трудни и затова квалификацията ще е още по-важна.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages