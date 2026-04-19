  Щайнер: На Строл му липсва търпение за Формула 1

Щайнер: На Строл му липсва търпение за Формула 1

  • 19 апр 2026 | 15:27
Собственикът на Астън Мартин Лорънс Строл има нужда от сериозно търпение, за да стигне до успешната развръзка на кризата със задвижващите системи на Хонда, която дръпна назад британския тим на старта на сезона във Формула 1.

Това е мнението на бившия шеф на Хаас Гюнтер Щайнер, който е на мнение, че точно това търпение липсва на канадския милиардер.

„Не можем да обвиняваме Лорънс, който е направил всичко, което е казал, то просто не беше успешно – обясни италианецът. – Но той изгради новата база на тима до „Силвърстоун“, нае най-добрите хора в бизнеса.

„Но мисля, че Лорънс му липсва търпението, което е необходимо за Формула 1. Ако нещо не проработи за шест или за 12 месеца, той прави промени. Циклите във Формула 1 не са по 12 месеца, по-дълги са. Той трябва да изчака докато нещо проработи.

„Мисля, че Строл прави много неща правилно, но му липсва търпение, а във Формула 1 трябва да си търпелив.

„Лорънс не може да притиска Хонда. В Хонда имат нужда от време, за да оправят нещата, които са объркали и той няма глас в този процес. Той може да се опита да притиска японците, да им казва да побързат, но те ще направят това с темпото, с което могат.“

Снимки: Gettyimages

