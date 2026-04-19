Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

Днес в 16:00 Евертън приема Ливърпул в голямото мърсисайдско дерби. Предстоящият сблъсък от 33-ия кръг на Премиър лийг ще бъде 248-ият официален мач между двата гранда, като залогът е огромен. Ливърпул заема петото място в класирането с 52 точки и се бори за участие в Шампионската лига, докато Евертън е осми с 47 точки и при победа ще се доближи плътно до местата, даващи право на участие в евротурнирите.

Евертън влиза в двубоя с по-високо самочувствие, след като в последните си пет мача записа три победи, включително впечатляващо 3:0 над Челси. Ливърпул, от друга страна, преминава през труден период. Тимът на Арне Слот допусна две загуби от ПСЖ в Шампионската лига и отпадна от ФА Къп след тежко 0:4 от Манчестър Сити. В първенството „мърсисайдци“ успяха да победят Фулъм с 2:0 в последния кръг, но формата им далеч от дома остава колеблива.

Исторически Ливърпул има предимство със 101 победи срещу 68 за Евертън, при 78 равенства. В последната среща през септември 2025 г. „червените“ надделяха с 2:1 на „Анфийлд“. Любопитно е завръщането на Дейвид Мойс начело на Евертън от януари 2025 г. Той ще се изправи срещу Арне Слот, който до момента има положителен баланс в дербитата с две победи и едно равенство.

Големият удар за Ливърпул е отсъствието на водещия голмайстор Юго Екитике, който е аут до края на сезона заради скъсан ахилес. Списъкът с контузени се допълва от Джо Гомес, Конър Брадли и Уатару Ендо. Александър Исак може да се завърне в групата, но едва ли ще бъде готов за пълни 90 минути.

При Евертън ситуацията е по-добра – Чарли Алкарас вече тренира с отбора, а единственият дългосрочно отсъстващ е Джак Грийлиш.

В отсъствието на Екитике, Ливърпул вероятно ще разчита на опита на Мохамед Салах, който има 6 гола през сезона. Египтянинът напоследък не е в най-добрата си форма и дори остана на пейката в последните мачове, но сега се очаква отново той да получи диригентската палка в този толкова важен мач.

За Евертън в отлична форма се намират Бето (7 гола) и Киърнън Дюсбъри-Хол (7 гола), които ще бъдат основната заплаха за защитата на гостите, водена от Върджил ван Дайк.