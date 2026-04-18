Още слухове за продажбата на Алпин заради нов шеф

Назначаването на нов финансов директор на Алпин – решение на големите шефовете на Рено Груп, породи нови слухове за евентуална продажба на отбора във Формула 1.

Новият финансов директор е Гийом Роси, който по-рано беше начело на департамента за сливания и поглъщания, което породи споменатите спекулации.

Миноритарният акционер в тима на Алпин – Otro Capital, който държи 24%, иска да продаде своя дял, но купувачът трябва да бъде одобрен от Рено. Затова и Кристиан Хорнър не е бил одобрен, а нежеланието на Рено да изкупи обратно тези 24% също засили слуховете, че тимът може да бъде продаден.

Но пък финансовата логика противоречи на това Рено да си върне тази почти една четвърт от тима – компанията продаде тези 24% за над 200 милиона евро, а сега пазарната им оценка е към 700 милиона, така че наистина това няма да е добра сделка за френския автомобилен гигант.

Гийом Роси няма опит в моторните спортове, но е смятан за специалист в областта на стратегическите инвестиции и тепърва предстои да разберем каква ще е ролята му в Алпин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages