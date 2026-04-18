  3. Още слухове за продажбата на Алпин заради нов шеф

Още слухове за продажбата на Алпин заради нов шеф

  • 18 апр 2026 | 14:39
Назначаването на нов финансов директор на Алпин – решение на големите шефовете на Рено Груп, породи нови слухове за евентуална продажба на отбора във Формула 1.

Новият финансов директор е Гийом Роси, който по-рано беше начело на департамента за сливания и поглъщания, което породи споменатите спекулации.

Шумахер предупреди Леклер да не ходи в Ред Бул
Шумахер предупреди Леклер да не ходи в Ред Бул

Миноритарният акционер в тима на Алпин – Otro Capital, който държи 24%, иска да продаде своя дял, но купувачът трябва да бъде одобрен от Рено. Затова и Кристиан Хорнър не е бил одобрен, а нежеланието на Рено да изкупи обратно тези 24% също засили слуховете, че тимът може да бъде продаден.

Но пък финансовата логика противоречи на това Рено да си върне тази почти една четвърт от тима – компанията продаде тези 24% за над 200 милиона евро, а сега пазарната им оценка е към 700 милиона, така че наистина това няма да е добра сделка за френския автомобилен гигант.

Ламбиазе е имал оферти от Астън Мартин и Уилямс
Ламбиазе е имал оферти от Астън Мартин и Уилямс

Гийом Роси няма опит в моторните спортове, но е смятан за специалист в областта на стратегическите инвестиции и тепърва предстои да разберем каква ще е ролята му в Алпин.

Андреа Стела отрече, че ще се връща във Ферари
Андреа Стела отрече, че ще се връща във Ферари
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

  • 18 апр 2026 | 15:26
  • 304
  • 0
Доктор Марко блокирал трансфера на Цунода в Хаас

Доктор Марко блокирал трансфера на Цунода в Хаас

  • 18 апр 2026 | 14:26
  • 400
  • 0
Андреа Стела отрече, че ще се връща във Ферари

Андреа Стела отрече, че ще се връща във Ферари

  • 18 апр 2026 | 14:14
  • 417
  • 0
По една победа за Костеки и Пейн в Крайстчърч днес

По една победа за Костеки и Пейн в Крайстчърч днес

  • 18 апр 2026 | 13:43
  • 495
  • 0
Наказание за Верстапен заради съотборника му

Наказание за Верстапен заради съотборника му

  • 18 апр 2026 | 13:28
  • 484
  • 0
Шумахер предупреди Леклер да не ходи в Ред Бул

Шумахер предупреди Леклер да не ходи в Ред Бул

  • 18 апр 2026 | 12:19
  • 981
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 27242
  • 84
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 31543
  • 19
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 4960
  • 4
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 14338
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 5236
  • 1
9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

  • 18 апр 2026 | 08:43
  • 12141
  • 10