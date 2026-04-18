Андреа Стела отрече, че ще се връща във Ферари

  • 18 апр 2026 | 14:14
  • 117
  • 0

Тим шефът на Макларън Андреа Стела отхвърли спекулациите, че ще се върне във Ферари за сезон 2028 във Формула 1. Тези слуховете се появиха веднага, след като беше потвърдено, че състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Ред Бул, за да премине в Макларън.

Предполагаше се, че Ламбиазе ще смени Стела начело на Макларън, а италианецът да поеме обратно към Маранело. Но почти веднага след новината за Ламбиазе големият шеф на Макларън Зак Браун уточни, че Джанпиеро ще работи под прякото ръководство на Стела, а няма да го измества.

Шумахер предупреди Леклер да не ходи в Ред Бул
„Честно казано, някои от последните слухове, при които се споменават астрономически заплати и митични предварителни договори, направо ме разсмяха – обясни Стела. – Това е като спекулациите за бъдещето на пилотите, но това обикновено се случва през лятото.

„Вече съм свикнал с такива слухове и ги приемам с усмивка. Все едно някой завистлив готвач се опитва да провали работата на сладкарите в Макларън, но ние знаем как да отделим качествените съставки от отровните бисквити.“

Ламбиазе е имал оферти от Астън Мартин и Уилямс
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мартин Чой преди старта на "24 часа на Льо Ман": Имаме сили за класиране в топ 10

Мартин Чой преди старта на "24 часа на Льо Ман": Имаме сили за класиране в топ 10

  • 17 апр 2026 | 21:32
  • 11145
  • 4
Южна Корея иска да се завърне във Формула 1 с градско състезание в Инчеон

Южна Корея иска да се завърне във Формула 1 с градско състезание в Инчеон

  • 17 апр 2026 | 21:17
  • 1058
  • 0
Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

  • 17 апр 2026 | 20:32
  • 977
  • 0
Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

  • 17 апр 2026 | 19:48
  • 1058
  • 0
Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

  • 17 апр 2026 | 19:23
  • 2878
  • 1
Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021

Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021

  • 17 апр 2026 | 18:33
  • 1193
  • 1
Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 16675
  • 46
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 24204
  • 15
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 12191
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 4087
  • 1
Карлос Насар замина за Европейското

Карлос Насар замина за Европейското

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 5414
  • 7
9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

  • 18 апр 2026 | 08:43
  • 10297
  • 8