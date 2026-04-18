Андреа Стела отрече, че ще се връща във Ферари

Тим шефът на Макларън Андреа Стела отхвърли спекулациите, че ще се върне във Ферари за сезон 2028 във Формула 1. Тези слуховете се появиха веднага, след като беше потвърдено, че състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Ред Бул, за да премине в Макларън.

Предполагаше се, че Ламбиазе ще смени Стела начело на Макларън, а италианецът да поеме обратно към Маранело. Но почти веднага след новината за Ламбиазе големият шеф на Макларън Зак Браун уточни, че Джанпиеро ще работи под прякото ръководство на Стела, а няма да го измества.

„Честно казано, някои от последните слухове, при които се споменават астрономически заплати и митични предварителни договори, направо ме разсмяха – обясни Стела. – Това е като спекулациите за бъдещето на пилотите, но това обикновено се случва през лятото.

„Вече съм свикнал с такива слухове и ги приемам с усмивка. Все едно някой завистлив готвач се опитва да провали работата на сладкарите в Макларън, но ние знаем как да отделим качествените съставки от отровните бисквити.“

