  MVP Любослав Телкийски: Вярвам, че отново можем да станем шампиони

MVP Любослав Телкийски: Вярвам, че отново можем да станем шампиони

  • 19 апр 2026 | 10:21
Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) се класираха на финал в Супер Волей, след като се наложиха като гост над Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 гейма в петия полуфинален двубой на надпреварата, изигран в града под тепетата. Така бургазлии спечелиха серията с 3:2 успеха.

Разпределителят Любослав Телкийски, който бе отличен за Най-полезен състезател (MVP), говори пред BGvolleyball.com и заяви, че вярва, че отборът отново може да стане шампион, както през 2023 г.

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

"Много тежка и интересна серия с Локомотив. И двата отбора играем по-силно като домакини, но когато стане дума за пети мач, е малко по-различно и се радвам, че се поздравихме с успеха."

"Направихме си изводите от предните две гостувания тук в Пловдив и успяхме да направим това, което не можахме в предните две гостувания. А в този мач влязохме доста концентрирано с малко лични грешки", добави Телкийски.

"Чувствам се супер. Сега е малко по-различно, защото бях на терена и когато си вътре в игрището, е малко по-различно. Предния път бях на пейката и не успях да изпитам тази емоция като в двубоите този сезон", заяви състезателят, за който финалът с Нефтохимик е втори.

"Разбира се, вярвам, че можем. Вече спечелихме един трофей този сезон. Всичко ще се реши на полето", каза още плеймейкърът.

Иван Станев: Изпълнихме програма минимум

"Чувството е уникално, но тази награда е за целия отбор, защото всеки един се бореше. Искам да благодаря и на нашия треньорски щаб, който ми гласува доверие", завърши Телкийски.

