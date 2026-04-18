Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) и носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) излизат днес в последен 5-и полуфинален в efbet Супер Волей от 19:00 часа в зала “Паисий Хилендарский” на Пловдивския университет.

Резултатът в серията е 2-2 победи. Играе се до 3 победи от 5 мача.

Победата праща на финал, а загубата означава директен бронз.

Кой ще е вторият финалист в efbet Супер Волей?

Нефтохимик вече спечели Купата на страната този сезон, а преди това другият финалист в първенството Левски взе Суперкупата. Локомотив обаче игра на финала за Суперкупата преди началото на сезона.

Две поредни успешни атаки на Рикардо Жуниор и Нефтохимик поведе с 4:1. Атака на Ади Османович и бургазлии дръпнаха с 6:2. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Нова успешна атака на Ади Османович и 7:3. Блокада на Жулиен Георгиев и 5:8. Две поредни успешни блокада на Стефан Чавдаров и гостите поведоха с 6 точки при 12:6. Атака в центъра на Ивайло Дамянов намали резултата до 9:13. Блокада на Кристиян Алексов срещу атака на Рикардо Жуниор и 13:14. Ас на Ивайло Дамянов изравни резултата при 16:16. Атака на Тодор Вълчев изведе Локомотив напред при 18:17. Успешни атаки на Калоян Балабанов и Рикардо Жуниор и Нефтохимик пак поведе с 19:18. Тодор Вълчев атакува по диагонала от зона 4 за ново равенство 19:19. Атака в центъра на Мартин Кръстев и Нефтохимик поведе с 21:19. Найден Найденов взе второ прекъсване за Локомотив. Контраатака на Мартин Кръстев и бургазлии стигнаха до геймбол при 24:21. Кристиян Алексов би начален удар в мрежата и Нефтохимик спечели първата част с 25:22.

Атака на Ади Османович и ас на Рикардо Жуниор изведоха Нефтохимик напред в началото на втората част с 5:2. Любослав Телкийски реализира за 6:2. Нова атака на Ади Османович направи резултата 7:3. Атака на Ивайло Дамянов намали резултата до 5:7. Любослав Телкийски успя да отклони топката технично за 8:5. Стефан Чавдаров атакува в центъра за 9:6. Блокада на Стефан Чавдаров спря атака на Тодор Вълчев за 10:6. Антон Станчев замени Владимир Станков полето на Локомотив. Блокаут на Рикардо Жуниор и 5 точки аванс за Нефтохимик - 11:6. Блокаут на Жулиен Георгиев - 7:11. Блокада на Стефан Чавдаров спря атака на Ивайло Дамянов в центъра за 17:11. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Ади Османович атакува мощно за 19:13. Кирил Колев замени Александър Николов в състава на Локомотив. Рикардо Жуниор се справи с двойна блокада за 20:13. Трифон Лапков замени Тодор Вълчев. Ас на Жулиен Георгиев и 16:20. Блокада на Ади Османович спря атака на Трифон Лапков - 22:16.

Полуфинал №5:

ЛОКОМОТИВ АВИА - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:1 (22:25, 14:20 )

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков, Жулиен Георгиев, Тодор Вълчев, Кристиян Алексов, Ивайло Дамянов, Александър Николов - Мартин Иванов-либеро (Антон Станчев, Трифон Лапков, Кирил Колев, Виктор Младенов)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

НЕФТОХИМИК: Любослав Телкийски, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Мартин Кръстев, Стефан Чавдаров - Ясен Петров-либеро (Венцислав Рагин, Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

