Иван Станев: Изпълнихме програма минимум

"Невероятно е над 150 фенове да те подкрепят при гостуване!", заяви треньорът на Нефтохимик 2010 Иван Станев след триумфа с 3:1 гейма над Локомотив Авиа в Пловдив, с който актуалните носители на Купата на България спечелиха с 3-2 победи полуфиналната си серия в efbet Супер Волей и се класираха за финала срещу Левски София.

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

"Изпълнихме програма минимум - трофей и два финала. Сега можем да изпълним и програма максимум. Много се радвам за Любослав Телкийски, защото той е подценяван от много хора. При нас няма ясно откроени първи и втори отбор - играчите са с много близки качества. Поздравявам момчетата", каза още Станев.

