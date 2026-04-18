Луис Енрике смята, че ПСЖ се чувства добре в трудните моменти на сезона

  • 18 апр 2026 | 20:10
Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике обяви, че отборът му "се чувства добре", а играчите са "готови" в края на сезона отново да печелят трофеи.

"Има моменти, които всички играчи в отбора обичат. Това е частта през сезона, в която трябва да печелим трофеи и се чувстваме добре, а футболистите са готови за финалната част от сезона. Не правим нищо различно, опитваме се да балансираме с контузиите, състоянието на играчите и игровото им време", заяви испанският треньор на пресконференцията си три дни след класирането за полуфиналите на Шампионската лига, където съперник ще бъде Байерн (Мюнхен).

Луис Енрике с уникално постижение

Треньорът разкри, че халфът Фабиан Руис ще се върне в игра след три месеца отсъствие заради контузия. "Той е добре, тренира и ако всичко е нормално, утре ще бъде в състава и ще играе за пръв път от контузията насам", каза той за испанския национал преди двубоя с Лион. Получил лека травма на коляното в реванша срещу Ливърпул, Дезире Дуе ще бъде в групата на тима, но не и Нуно Мендеш, който има проблем с бедрото и продължава да тренира във фитнес залата.

"Дали ПСЖ е по-силен от миналия сезон? Не знам. Дали сме по-силни или не толкова силни не е толкова важно. На това ниво е невероятно", коментира Енрике, който смята, че няма фаворит в сблъсъка между неговия тим и Байерн (Мюнхен). “Не е важно кой е фаворит, а кой ще покаже нивото си на терена. Играем на трети пореден полуфинал, горди сме", подчерта наставникът.

Снимки: Gettyimages

