Младежки национал пред завръщане в игра за Берое

Защитникът на Берое Викторио Вълков е все по-близо до завръщане в игра, след като вече тренира пълноценно.

През октомври младежкият национал скъса предна кръстна връзка на лявото коляно. Той веднага се подложи на хирургическа интервенция, след която стана ясно, че ще отсъства между седем и осем месеца.

В Берое със сигурност няма да предприемат абсолютно никакви рискове с прибързано завръщане в игра на 19-годишния футболист. Целта е той да се възстанови на 100% преди да се появи обратно в игра.

Не е изключено Викторио Вълков да вземе участие в последните мачове на Берое за сезона, ако всичко с неговото възстановяване протича според очакванията.