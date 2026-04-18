Младежки национал пред завръщане в игра за Берое

  • 18 апр 2026 | 15:33
  • 314
  • 0
Младежки национал пред завръщане в игра за Берое

Защитникът на Берое Викторио Вълков е все по-близо до завръщане в игра, след като вече тренира пълноценно.

През октомври младежкият национал скъса предна кръстна връзка на лявото коляно. Той веднага се подложи на хирургическа интервенция, след която стана ясно, че ще отсъства между седем и осем месеца.

В Берое със сигурност няма да предприемат абсолютно никакви рискове с прибързано завръщане в игра на 19-годишния футболист. Целта е той да се възстанови на 100% преди да се появи обратно в игра.

Не е изключено Викторио Вълков да вземе участие в последните мачове на Берое за сезона, ако всичко с неговото възстановяване протича според очакванията.

Найденов: Точка не можем да вземем с на Гьонов софтуерите

Найденов: Точка не можем да вземем с на Гьонов софтуерите

В Ботев решиха окончателно чий треньорски лиценз да ползват до края на сезона

В Ботев решиха окончателно чий треньорски лиценз да ползват до края на сезона

Емо Костадинов подари на президента на Фенербахче фланелка на ЦСКА 1948

Емо Костадинов подари на президента на Фенербахче фланелка на ЦСКА 1948

Лудогорец честити на Кирил Домусчиев

Лудогорец честити на Кирил Домусчиев

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

ЦСКА честити на голяма легенда

ЦСКА честити на голяма легенда

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

