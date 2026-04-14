Хосу Урибе: Съперниците на Берое във всички мачове могат да играят с ръце в наказателното поле

Старши треньорът на Берое - Хосу Урибе, използва социалните мрежи, за да изрази недоволството си от спорно решение в двубоя на заралии срещу Локомотив Пловдив.

Във втората минута на двубоя домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Каталин Иту, след като Севи Идриз отклони с глава топката, а нападателят не успя да отиграе с крак и я спря с ръка. Главният съдия Мартин Великов бе привикан на ВАР монитора край тъча да преразгледа ситуацията, но не отсъди наказателен удар.

"Съперниците на Берое във всички мачове могат да играят с ръце в наказателното поле... няма проблем", написа Урибе във Фейсбук.