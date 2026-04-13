Хосу Урибе: Добра работа на съдията, сами сме си виновни

Наставникът на Берое Хосу Урибе обяви, че съдията си е свършил добре работата по време на нулевото реми с Локомотив (Пловдив) и вината за това "заралии" да не победят е изцяло в играчите. Повод за това стана ситуацията във втората минута, когато реферът бе извикан да гледа ВАР за игра с ръка на Каталин Иту, но прецени да не отсъжда такава.

“Искам да поздравя всички беройци за титлата от преди 40 години. Поздравявам всички легенди, които са били част от клуба. Направихме много неща, но не спечелихме трите точки. Нивото на игра беше много добро, имахме ситуации. Имаше ситуации, в които беше по-трудно да изпуснем, отколкото да вкараме. Доволен съм, защото имаше игра и направихме всичко възможно да спечелим, но като не вкарваш - не можеш да сепчелиш.

От две години съм тук. ВАР е разгледал много малко ситуации. Съдията си свърши добре работата, няма вина. Имахме ситуации, но не вкарахме и не спечелихме трите точки. Искам да играем със силата и футбола от днес", завърши Урибе.