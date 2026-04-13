Годой попари сините надежди в самия край - отзивите от голямото дерби на България след 1:1
11-те на Берое и Локомотив (Пловдив)

11-те на Берое и Локомотив (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Локомотив (Пловдив), които се изправят един срещу друг в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига. Срещата в Стара Загора стартира в 19:00 часа.

БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ (ПД)

Стартови състави:

Берое: 1. Артур да Мота, 16. Станислав Йовков, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Фекундо Константини, 24. Стефан Гаврилов, 23. Тижан Сона, 12. Давид Валверде, 32. Франциско Варела, 8. Марко Боргнини, 7. Хуан Карлос Пинеда, 9. Йосид Валбуена.

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев, 12. Ефе Али, 94. Каталин Иту, 77. Жоел Цварц, 7. Севи Идриз.

