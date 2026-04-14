  Банато: Бутат ни надолу

  • 14 апр 2026 | 14:50
Финансовият благодетел на Берое - Ернан Банато, също изрази претенциите си към съдийството на Мартин Великов в двубоя срещу Локомотив Пловдив. Срещата между заралии и "смърфовете" под Аязмото завърши без отбелязан гол.

Във втората минута на двубоя домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Каталин Иту, след като Севи Идриз отклони с глава топката, а нападателят не успя да отиграе с крак и я спря с ръка. Главният съдия Мартин Великов бе привикан на ВАР монитора край тъча да преразгледа ситуацията, но не отсъди наказателен удар.

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)
Ето какво написа Банато в социалните мрежи:

"Нов мач, нова грешка? Всеки двубой тези така наречени рефери правят грешки, наистина ли? Президентът на БФС, трябва да ги спрете. Кой е шеф на съдийската комисия? Всяка седмица не е грешка, това е очевидно, но ние продължаваме да бъдем бутани надолу. Срамота".

Той се възмути и от ситуация, при която Хуанка Пинеда се контузи, като изрази претенции, че Андрей Киндриш е трябвало да получи поне жълт картон.

"Заплашителни действия с нашия капитан, а освен това дори няма жълт картон след този ритник... (Пинеда се контузи). Отново, срамно."

Аржентинецът бе недоволен от отсъжданията и след мача на заралии с ЦСКА ОТ 28-мия кръг, загубен с 0:3. Тогава той имаше претенции за червен картон и дузпа. Впоследствие дори президентът на БФС Георги Иванов излезе с позиция срещу ВАР рефера на двубоя Георги Кабаков, който не получи наряд за последния кръг от редовния сезон.

Още от БГ Футбол

От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

  • 14 апр 2026 | 15:07
  • 686
  • 1
Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 6706
  • 32
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 5952
  • 3
Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

  • 14 апр 2026 | 14:31
  • 2503
  • 0
Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

  • 14 апр 2026 | 14:30
  • 812
  • 0
Грозно! Фенове на ЦСКА наритаха репортер

Грозно! Фенове на ЦСКА наритаха репортер

  • 14 апр 2026 | 13:53
  • 8855
  • 23
Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 6706
  • 32
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 5952
  • 3
Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 755
  • 1
Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 10390
  • 24
Сезонът за Десподов приключи

Сезонът за Десподов приключи

  • 14 апр 2026 | 11:57
  • 15635
  • 16
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 6220
  • 5