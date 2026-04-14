Банато: Бутат ни надолу

Финансовият благодетел на Берое - Ернан Банато, също изрази претенциите си към съдийството на Мартин Великов в двубоя срещу Локомотив Пловдив. Срещата между заралии и "смърфовете" под Аязмото завърши без отбелязан гол.

Във втората минута на двубоя домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Каталин Иту, след като Севи Идриз отклони с глава топката, а нападателят не успя да отиграе с крак и я спря с ръка. Главният съдия Мартин Великов бе привикан на ВАР монитора край тъча да преразгледа ситуацията, но не отсъди наказателен удар.

Ето какво написа Банато в социалните мрежи:

"Нов мач, нова грешка? Всеки двубой тези така наречени рефери правят грешки, наистина ли? Президентът на БФС, трябва да ги спрете. Кой е шеф на съдийската комисия? Всяка седмица не е грешка, това е очевидно, но ние продължаваме да бъдем бутани надолу. Срамота".

Той се възмути и от ситуация, при която Хуанка Пинеда се контузи, като изрази претенции, че Андрей Киндриш е трябвало да получи поне жълт картон.

"Заплашителни действия с нашия капитан, а освен това дори няма жълт картон след този ритник... (Пинеда се контузи). Отново, срамно."

Аржентинецът бе недоволен от отсъжданията и след мача на заралии с ЦСКА ОТ 28-мия кръг, загубен с 0:3. Тогава той имаше претенции за червен картон и дузпа. Впоследствие дори президентът на БФС Георги Иванов излезе с позиция срещу ВАР рефера на двубоя Георги Кабаков, който не получи наряд за последния кръг от редовния сезон.