Артур Мота: Много е важно да печелим точки във всеки мач

Вратарят на Берое Артур Мота сподели мнението си след нулевото равенство с Локомотив (Пловдив) в Стара Загора. "Зелените" продължават борбата за своето спасение, а според бразилския страж, всяка спечелена точка е от значение.

"Бяхме много по-добри. Много е важно да печелим точки във всеки мач. Трябва да бъдем фокусирани, за да излезем от тази ситуация. Имах много неприятна контузия. Преди това записах добри мачове. Възстанових се и вече се чувствам на 100%, за да давам максимума за Берое.

В този мач стояхме по-добре. Имахме ситуации за гол, които трябваше да отиграем по-добре. Трябва да гледаме само напред. Треньорът всеки ден ни уверява, че ние ще се спасим. Всеки работи в тази посока", каза Мота.