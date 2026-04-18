Доктор Марко блокирал трансфера на Цунода в Хаас

Бившият вече моторспорт съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко е блокирал евентуалния трансфер на Юки Цунода в друг отбор във Формула 1. Сега японецът е резервен пилот на Ред Бул, а информацията все още не е потвърдена от която и да е от заинтересованите страни.

Цунода спечели 30 точки в 22 състезателни уикенда за Ред Бул през 2025 и беше освободен в края на сезона, като интерес към него е имало от страна на Хаас. Но мениджмънтът на Ред Бул е отказал на Аяо Комацу.

Aaand breathe 😮‍💨



These podium sighs of relief... 👀#F1 pic.twitter.com/0dhvCn4pnY — Formula 1 (@F1) April 17, 2026

Решението е било на доктор Марко, като той го е мотивирал с това, че иска Ред Бул да разполага с колкото се може повече възможности относно използването на пилотите, с които разполага.

Смята се, че преговорите са започнали в хода на първото тримесечие на миналата година, но много бързо е станало ясно, че няма да доведат до нищо и Комацу се е оттеглил.

Снимки: Gettyimages