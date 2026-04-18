Ламбиазе е имал оферти от Астън Мартин и Уилямс

Състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе е имал и други възможности освен Макларън, след като е решил да напусне Ред Бул. Това заяви бившият пилот във Формула 1 Кристиан Алберс, който обяви, че двамата с нидерландския журналист Ерик ван Харен са проучили вариантите пред Ламбиазе.

Според него, Ламбиазе е имал възможност да стане тим шеф на Астън Мартин и да заеме мястото на Ейдриън Нюи или да работи под негово пряко ръководство, а също така е можел да премине и в Уилямс. Но Ламбиазе избра да подпише с Макларън.

„Макларън е най-добрата възможност за него – обясни Алберс. – Той също трябва да управлява добре кариерата си, не става въпрос само за пилотите във Формула 1, тим шефовете, инженерите, механиците също трябва да търсят най-доброто място за изява.

„В Макларън искат да се развиват, а Ламбиазе получава шанс. След слуховете на Астън Мартин се чуха още много неща, като с него са се свързали и други отбори.

„Ламбиазе може да продължи да се развива и един ден да е шеф на отбор във Формула 1, но Ред Бул не може да му предложи това. Затова и той трябваше да използва тази възможност.“

Снимки: Gettyimages