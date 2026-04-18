Джордж Ръсел: И през 2027 ще карам за Мерцедес

Джордж Ръсел подписа нов договор с Мерцедес миналата година, но срокът на контракта не беше официално обявен и това накара някои издания да се усъмнят в бъдещето на британеца във Формула 1. Според тях, договорът на Ръсел е до края на 2026 и в него има опция за удължаването му и за 2027, но при реализирането на определени условия, в смисъл на класиране и постижения.

Ръсел потвърди това и коментира, че той няма съмнения, че ще изпълни необходимите условия, за да запази мястото си в тима.

Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес
„Принципът е такъв, ако постигнеш определени показатели, то тимът продължава работата си с теб. И през 2027 ще карам за Мерцедес.

„В момента нямам какво повече да кажа по този въпрос. Моят договор е за няколко години. Често в такива контракти присъстват такива клаузи, които изискват определени резултати. Но що се отнася до мен, мисля, че по-скоро, те ще станат факт.“

Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина
Снимки: Gettyimages

Мартин Чой преди старта на "24 часа на Льо Ман": Имаме сили за класиране в топ 10

Южна Корея иска да се завърне във Формула 1 с градско състезание в Инчеон

Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021

Ясни са дните и часовете на двата плейофни сблъсъка между ЦСКА и Левски

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Карлос Насар замина за Европейското

Макун се е договорил с турски гранд

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

