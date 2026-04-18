Двама родни треньори на специализация във Венеция

Радостин Александров и Цветомир Валериев изкараха едноседмично обучение в първия отбор на Венеция. Визитата е част от тяхното обучение към течащия в момента курс към Българската Треньорска Школа по Футбол, УЕФА Про, което е най-високото ниво в треньорското образование.

Старши треньор на Венеция е Джовани Стропа, бивш футболист на Милан, печелил Купата на Европейските шампиони в състава на Рууд Гулит, Франк Рийкард и Ван Бастен. Като играч, играе под ръководството на Фабио Капело, Ариго Саки, Зденек Земан и други именити треньори. Като треньор, Стропа печели четири промоции в кариерата си и е на прага да спечели пета с Венеция. Стропа посрещна българските наставници и им представи своята философия за играта, начин на работа и как развива своите играчи и отбори, които ръководи.

По време на визитата Кристиан Молинаро, бивш футболист на Ювентус и понастоящем технически директор в клуба, представи план за развитие на Венеция и подготовката на клуба за предстоящия сезон, в който се надяват да се завърнат в Серия А. Спортният директор на клуба Филипо Антонели също прие българските специалисти и представи философията на клуба и пътя, по който са преминали през последните 3 години, в които печелят промоция за Серия А, изпадат в Серия Б на следващия сезон и сега отново са на прага на завръщане в елита на италианския футбол. Двамата треньори имаха възможността и да обменят опит с Андреа Примитиви, кондиционен треньор, който дълги години работи редом до Карло Анчелоти в Милан, където печелят Шампионската Лига.

На всички участници от курса УЕФА Про им предстои визита в чуждестранен клуб, където да обменят идеи, които да обогатят техните знания.