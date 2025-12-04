Киву: Имаше много положителни неща

Популярни
  • 4 дек 2025 | 02:29
Треньорът на Интер Кристиан Киву не спести похвалите си за отбора след изключителната победа с 5:1 над Венеция в турнира за Купата на Италия. Специалистът направи множество промени в стартовия състав, но това не се отрази по никакъв начин и отборът записа повече от убедителен успех.

„Списъкът с добри неща е дълъг“, заяви Киву след мача. „Може би допуснатият гол леко ни ядоса. Но това е част от манталитета.“

„Хареса ми отношението, уважението към противника. Щастлив съм за играчите. Това е група, която знае как да се представя, мотивирана е и иска да надгради върху добрата работа от последните месеци. Доволен съм от представянето, особено на тези, които направиха своя дебют на „Сан Сиро“. Щастлив съм и за Диуф, който игра 90 минути и отбеляза. Имаше толкова много положителни неща тази вечер и се гордея с тях“, заяви Киву.

Той даде шанс и на няколко младежи, сред които Матео Коки, Матео Бово и Леонардо Спиначе.

„Заслугата е тяхна, както и на останалите, които ги приеха в групата“, заяви той. „Не е лесно, когато имаш отбор, който се познава добре. Въпреки това, тези, които са тук от много години, прегърнаха младите момчета, които се адаптираха добре към реалността на този отбор. Техният път на развитие може да стане още по-добър.“

Снимки: Gettyimages

