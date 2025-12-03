На почивката: Интер 3:0 Венеция

Популярни
  • 3 дек 2025 | 22:02
  • 1113
  • 0
Отборите на Интер и Венеция играят при резултат 3:0 в среща от 1/8-финалите на Купата на Италия на "Джузепе Меаца" в Милано. Анди Диуф откри резултата в 18-ата минута, Франческо Пио Еспозито удвои в 21-вата, а Маркюс Тюрам добави третото попадение в 35-ата минута.

Кристиан Киву е направил някои промени в състава си. Той е избрал да стартира мача с Франческо Пио Еспозито и Маркюс Тюрам в предни позиции. Луиш Енрике и Анди Диуф ще са на двете крила, докато в средата на терена ще оперират Пьотър Жиелински, Петър Сучич и Давиде Фратези.

Гостите излизат с Матия Компаньон и Антонио Касас Марин в атака. Алфред Дънкан, Емил Боинен и Нунцио Лела ще са триото в халфовата линия, а Ричи Саградо и Ридгесиано Хапс ще са двамата халф-бекове.

Първата възможност в мача бе за домакините. В 8-ата минута Петър Сучич стреля, но не успя твърде много да затрудни вратаря на съперника.

След това в 16-ата минута шанс се откри и пред Давиде Фратези, чийто удар обаче не се получи и премина встрани от целта.

При третата си възможност Интер поведе. Давиде Фратези изведе Анди Диуф на скорост в наказателното поле, а той хладнокръвно реализира за 1:0.

След само три минути резултатът бе удвоен. Топката бе пратена в наказателното поле за Сучич, той я свали към Франческо Пио Еспозито, който с прекрасен шут от воле не остави шансове на вратаря.

В 29-ата минута Тюрам получи пас по конец в наказателното поле, но от малък ъгъл не успя да преодолее вратаря на съперника.

Френският нападател все пак се разписа в 35-ата минута. Той пое топката, напредна с нея и с удар по земя през краката на защитник изненада вратаря за 3:0.

В 40-ата минута и Луис Енрике опита подобен удар от почти същата позиция, но този път вратарят Матео Гранди се намеси решително.

