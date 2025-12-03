Интер има лесна задача в Купата на Италия

Интер и Венеция ще се изправят един срещу друг в мач от осминафиналите в турнира за Купа на Италия. Двубоят на "Джузепе Меаца" е с начален час 22:00. "Нерадзурите" вероятно ще излязат без повечето си титуляри срещу съперника от Серия "Б", но това не означава, че ще подценят двубоя.

Интер идва в този мач след смесени резултати в последните си пет срещи. "Нерадзурите" записаха победа с 2:0 като гост срещу Пиза през уикенда. Преди това обаче те претърпяха загуба с 1:2 при гостуването си на Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Миланският гранд загуби и градското дерби срещу Милан с 0:1. По-рано през ноември Интер постигна две победи – 2:0 срещу Лацио и 2:1 срещу Кайрат.



Венеция демонстрира отлична форма с четири победи в последните си пет мача. Тимът разгроми Мантова с 3:0, което последва успеха като гост на Падуа с 2:0. Венеция се наложи и над Сампдория с 3:1, но допусна загуба с 2:1 при визитата си на Катандзаро в началото на ноември.

Не е ясно дали наставникът на Интер Кристиан Киву ще разчита на звездите Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам в нападение. Отборът има богат избор от играчи в средата на терена, като е възможно някой измежду Хакан Чалханоолу, Николо Барела и Пьотър Жиелински да получи почивка.



Венеция ще разчита на младия вратар Филип Станкович, който е бивш играч на Интер. В нападение Антонио Касас и Даниел Фила ще бъдат основните заплахи за защитата на домакините.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 12 януари 2025 година в мач от Серия "А", като Интер победи с 1:0 във Венеция. Преди това, на 3 ноември 2024 година, "нерадзурите" отново се наложиха с 1:0, този път като домакин.



Историята между двата отбора показва превъзходство на миланския гранд, който няма загуба срещу този противник от 1999 година.

Снимки: Gettyimages