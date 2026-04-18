Мика Сало очаква Верстапен да напусне Ред Бул

Бившият пилот във Формула 1 Мика Сало прогнозира, че Макс Верстапен все пак ще остане в световния шампионат, но ще кара за друг отбор.
От началото на сезон 2026 Макс няма по-добро класиране от шесто място – той завърши шести в Австралия, отпадна в Китай и в Япония остана осми. Постоянните критики на Верстапен към новите правила са по-скоро породени от проблемите на Ред Бул и неуспешния автомобил RB22, а и все още не е ясно колко време ще е необходимо на бившите шампиони, за да се върнат в челото.
„Ако Макс реши да напусне Формула 1, това ще е сериозна загуба за спорта – обясни Мика Сало пред финландския вестник Ilta Sanomat. – Аз много харесвам неговия стил на пилотиране, той е много агресивен на пистата, но пък може да се окаже страхотно попълнение за някой друг шампионат.
„Не смятам, че Формула 1 трябва да се променя специално за Макс, а и ако на един пилот вече не му харесва шампионатът, то той трябва да го смени. Не очаквам големи промени в правилата тази година, но заради безопасността на пилотите трябва да бъде свита разликата от 70-80 км/ч, с която се настигат колите.
„Мисля, че най-вероятното развитие за Макс ще е той да смени отбора, за който кара. Ред Бул не са особено конкурентни, тимът продължава да губи ключови служители. Ако все пак, Макс напусне Формула 1, то ще ми е любопитно да го видя как ще се справи в Индикар.“
Снимки: Gettyimages