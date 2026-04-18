Живко Желев: Доволен съм, че бихме Димитровград

ОФК Хасково надигра у дома едноименния тим на Димитровград с 4:0. Съседското дерби е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Живко Желев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Първото полувреме отново беше много лежерно, но още от началото на второто полувреме се получиха нещата. Доволен съм от победата, особено защото е срещу Димитровград. Радвам се, че момчетата показаха характер след най-слабия ни мач за годината. Аз знам, че го могат и съм доволен, че го видях и от тях днес. Когато всичко свърши добре, няма контузени, няма наказани, нещата са наред“.

