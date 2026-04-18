Иван Кочев: Аплодисменти за моите футболисти

  • 18 апр 2026 | 10:02
Марица (Милево) спечели у дома с 1:0 срещу лидера Несебър. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Марица (Милево) спря лидера

„Искам да започна с думите – аплодисменти за моите футболисти! За желанието и старанието, което показаха срещу лидера в групата. Ние играхме буквално преди 72 часа за Купата на Аматьорската лига и на практика нямахме време за възстановяване. ОФК Несебър игра за последно на 8 април… има разлика. Имаше слухове, че ще легнем на Несебър, но не ме познават, не познават нашия клуб! Нашата цел е да се развиваме, да продължаваме да следваме пътя си и ние го правим. Това са серия от мачове срещу сериозни противници, от които можем само да спечелим и да трупаме опит. Сега най-важното е да възстановим момчетата, защото този път ще имаме малко повече време до следващия мач. И се готвим за Марица (Пловдив)“.

