Реал Мадрид надви ПСЖ в драма с дузпи и ще играе за трофея в Младежката ШЛ

Съставите на Брюж и Реал Мадрид до 19 години ще спорят за трофея в Младежката Шампионска лига във финала на турнира, който е на 20 април. Това стана ясно след днешните два полуфинала в швейцарския град Лозана, в които възтържествуваха белгийците и испанците.

Първи за сблъсъка за трофея се класира Брюж, който спечели с 3:1 срещу Бенфика. В 37-ата минута Лоранс Гомаре, пропусна дузпа за „черно-сините“, но беше точен при добавката си и така успя да им даде аванс. През второто полувреме пък преднината нарасна до три попадения благодарение на Андре Гарсия (57’) и Янис Мусуай (66’). В добавеното време португалците стигнаха до почетно попадение след автогол на Ваут Верлинден, а в последните секунди на срещата неговият съотборник Яке ван Бритсом беше изгонен заради два глупави жълти картона.

A dominant display sends Club Brugge into the #UYL final 👏 pic.twitter.com/rlLlOAOMEb — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) April 17, 2026

Вторият полуфинал между Реал Мадрид и Пари Сен Жермен се оказа доста по-драматичен. Французите се виждаха като победители след гол на Илайджа Ли в 29-ата минута, но в 83-тата „лос бланкос“ успяха да изравнят чрез Либерто Наваскуес. Така се стигна до изключително вълнуващо изпълнение на дузпи. При тях два от първите три удара на мадридчани бяха неуспешни заради греда на Алексис Сириа и спасен изстрел на Карлос Диес. Техният съотборник на вратата Хавиер Хименес обаче върна интригата с две спасени дузпи: тези на Аймен Асаб и Янис Хафи. Междувременно, Реал нареди четири поредни сполучливи удара от бялата точка, за да се стигне до фаталния за парижани шут на Еманюел Мбемба, който беше спасен от Хименес за крайното 5:4 при 11-метровите изпълнения.

🧤 Navarro the hero as Real Madrid beat Paris on penalties to seal their spot in the #UYL final 👏 pic.twitter.com/RmFxJFRRN3 — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) April 17, 2026

Така на финала в понеделник, който отново ще се проведе в Лозана, ще излязат Брюж и Реал Мадрид. Белгийците за първи път ще имат възможността да играят за трофея в Младежката ШЛ, докато испанците спечелиха единствения си финален сблъсък през 2020 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago