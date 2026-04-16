Манол Георгиев: Интересуват ни точките

Утре, Асеновец (Асеновград) ще гостува на СФК Раковски в едноименния град. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът не заслужава да е на позицията, която заема в момента в класирането. Има добър отбор, с качествени футболисти. Играе приличен футбол. Ние ще направим възможното да го победим. Нуждаем се от точки и трябва да си ги набавяме, без значение дали срещу нас на терена е първия или последния в класирането“, коментира пред Sportal.bg треньорът на асеновградчани Манол Георгиев.