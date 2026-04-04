Спартак (Пловдив) надви СФК Раковски

Спартак (Пловдив) спечели гостуването си на СФК Раковски в едноименния град с 1:0. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Халибрям Кърмаджъ осигури успеха с гол от фаул в 40-ата минута. Домакините излязоха без четирима от титулярите си – капитана Георги Загорчев, вратаря Милко Баданов, Георги Балджийски и Станислав Работов. Въпреки това имаха шансове поне за точка. Играещите треньори Валери Домовчийски и Петър Атанасов можеха да вкарат. Пловдивчани също създадоха опасни положения и пропуснаха да бият по-изразително. За пореден мач, СФК Раковски беше подкрепян от многобройни фенове.

Снимка: ФК Раковски ДЮШ - фейсбук