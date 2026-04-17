Марица (Пловдив) измъкна точките в Карлово

Марица (Пловдив) се наложи с 2:1 над Левски в Карлово. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двуостър двубой с голови положения пред вратите. Николай Хаджиев даде преднина на гостите в 12-ата минута. В 20-ата Свилен Щерев уцели напречната греда на пловдивчани, а при добавката на негов съотборник, вратаря спаси. В 37-ата минута Пламен Крислов пропусна да изравни с глава. След 180 секунди съотборника му Милен Танев също уцели гредата. Това направи на отсрещната врата и Веселин Марчев от Марица. Щерев изравни резултата в 59-ата минута. В 63-ата обаче топката срещна ръката на Крислов, съдията отсъди дузпа и Велиян Видолов я вкара – 1:2. До края имаше още интересни моменти.