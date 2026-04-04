Созопол спря и Марица (Пловдив)

В Царево, едноименния тим на Созопол надви гостуващия му Марица (Пловдив) с 2:1. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Това беше втори пореден силен мач срещу челник за селекцията на Петър Кюмюрджиев, след 0:0 от преди няколко дни в Несебър срещу едноименния отбор – лидер в първенството. Днес, пловдивчани започнаха вихрено и откриха резултата с гол на Веселин Марчев в средата на първото полувреме. Създадоха и още положения. В 31-ата минута обаче Кристофер Петров изравни резултата. След почивката се установи равновесие на терена, малко бяха критичните моменти пред вратите. Развръзката настъпи в 64-ата минута, когато Глен Хабимана вкара с глава за 2:1 след центриране. В 83-та минута, пловдивчани поискаха дузпа, за игра с ръка на съперник, но рефера не я свири.

