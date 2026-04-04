Созопол спря и Марица (Пловдив)

  • 4 апр 2026 | 22:20
  • 1939
  • 1
Созопол спря и Марица (Пловдив)

В Царево, едноименния тим на Созопол надви гостуващия му Марица (Пловдив) с 2:1. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Това беше втори пореден силен мач срещу челник за селекцията на Петър Кюмюрджиев, след 0:0 от преди няколко дни в Несебър срещу едноименния отбор – лидер в първенството. Днес, пловдивчани започнаха вихрено и откриха резултата с гол на Веселин Марчев в средата на първото полувреме. Създадоха и още положения. В 31-ата минута обаче Кристофер Петров изравни резултата. След почивката се установи равновесие на терена, малко бяха критичните моменти пред вратите. Развръзката настъпи в 64-ата минута, когато Глен Хабимана вкара с глава за 2:1 след центриране. В 83-та минута, пловдивчани поискаха дузпа, за игра с ръка на съперник, но рефера не я свири.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

