  Господин Мирчев: „Подценихме" Несебър, на поправителен сме

  • 16 апр 2026 | 06:58
Левски (Карлово) приема утре Марица (Пловдив). Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„След като „подценихме“ Несебър, се надявам да не направим същото и в предстоящия двубой. Лидерът ни разгроми и сега сме на поправителен срещу Марица (Пловдив). Срещаме отбор с добри изпълнители. Трябва обаче да измием срама от тежкото поражение. Категоричен съм, че показаното от нас в Несебър не е реалното ниво на Левски (Карлово). Длъжни сме да покажем реакция. Ще се борим за добър резултат от първия до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на карловския тим.

