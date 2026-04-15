  Валентино Роси: Аз разчистих пътя на Верстапен към GT състезанията

Валентино Роси: Аз разчистих пътя на Верстапен към GT състезанията

  • 15 апр 2026 | 17:58
Легендата на мотоциклетните състезания Валентино Роси се пошегува, че той е разчистил пътя на Макс Верстапен към състезанията с GT автомобили, след като самият той се насочи към тях след края на кариерата му в MotoGP.

Доктора се оттегли от кралския клас в края на 2021 година и веднага след това стартира активна автомобилна кариера в надпреварите с GT3 коли. През последните две години Роси кара в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където записа общо четири подиума в LMGT3, но така и не успя да спечели. В двете си участия в „24 часа на Льо Ман“ италианецът регистрира две отпадания още преди средата на надпреварата.

По време на откриващия кръг за сезона в GT World Challenge Europe на „Пол Рикар“ миналия уикенд Доктора даде интервю, в което шеговито каза, че той е разчистил пътя пред Макс Верстапен и Ланс Строл да се включат в GT надпреварите. През последните месеци Верстапен записа няколко старта в сериите NLS на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“, където другия месец ще участва и в престижното 24-часово състезание на Зеления ад. Строл пък направи своя дебют в GT автомобил на „Пол Рикар“ миналия уикенд.

Как Макс Верстапен изуми опитните пилоти на "Нюрбургринг"

„Аз отворих вратата леко, разчистих пътя малко. Доволен съм, не мисля, че всичко е заради мен, но е голямо облекчение да видя Верстапен да кара такъв тип коли. Наистина се надявам да съм на една писта с него скоро и да направим няколко обиколки заедно“, каза Роси пред Sky Sports Italia.

