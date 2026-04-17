Карлос Улберг легна под ножа след UFC 327

Нов шампионски пояс, нов белег. Седмицата за Карлос Улберг се оказа изключително наситена със събития.

Само пет дни след като спечели титлата в полутежка категория, нокаутирайки Иржи Прохазка на UFC 327, новият шампион легна под ножа за операция на контузено коляно. В четвъртък Улберг (14-1 MMA, 10-1 UFC) публикува стори в Instagram с текст „Операцията на коляното приключи“, придружено от снимка от болничното му легло. Малко преди това боецът беше качил снимка от международното летище „Хари Рийд“, което предполага, че интервенцията най-вероятно е извършена в Лас Вегас.

Към момента не е ясна точната степен на увреждането на коляното на Улберг, нито колко време ще отнеме възстановяването му. Той получи травмата в един от първите размени на удари в главния двубой на вечерта в събота, който се проведе в „Kaseya Center“ в Маями. Въпреки това Улберг намери начин да нокаутира Прохазка (32-6-1 MMA, 6-3 UFC).

Какво точно се случи с коляното на новия шампион на UFC?

След битката Прохазка заяви, че е допуснал грешка, като е проявил милост към контузения си опонент, за което впоследствие е платил висока цена. Това твърдение разгневи Улберг, който този път отвърна с остри думи към чеха. Новозеландецът заяви, че няма интерес към реванш с Прохазка.

Предвид неяснотата около възстановяването му обаче, не е сигурно какъв ще бъде следващият ход на организацията и дали ще бъде въведена временна титла.