Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Спас Делев с награда за №1 на кръга след силните си изяви с екипа на Локомотив (София)
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Карлос Улберг легна под ножа след UFC 327

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 191
  • 0
Нов шампионски пояс, нов белег. Седмицата за Карлос Улберг се оказа изключително наситена със събития.

Само пет дни след като спечели титлата в полутежка категория, нокаутирайки Иржи Прохазка на UFC 327, новият шампион легна под ножа за операция на контузено коляно. В четвъртък Улберг (14-1 MMA, 10-1 UFC) публикува стори в Instagram с текст „Операцията на коляното приключи“, придружено от снимка от болничното му легло. Малко преди това боецът беше качил снимка от международното летище „Хари Рийд“, което предполага, че интервенцията най-вероятно е извършена в Лас Вегас.

Към момента не е ясна точната степен на увреждането на коляното на Улберг, нито колко време ще отнеме възстановяването му. Той получи травмата в един от първите размени на удари в главния двубой на вечерта в събота, който се проведе в „Kaseya Center“ в Маями. Въпреки това Улберг намери начин да нокаутира Прохазка (32-6-1 MMA, 6-3 UFC).

Какво точно се случи с коляното на новия шампион на UFC?
 Улберг нокаутира Прохазка и грабна титлата в полутежка категория
След битката Прохазка заяви, че е допуснал грешка, като е проявил милост към контузения си опонент, за което впоследствие е платил висока цена. Това твърдение разгневи Улберг, който този път отвърна с остри думи към чеха. Новозеландецът заяви, че няма интерес към реванш с Прохазка.

Прохазка иска ревнаш: Това беше моята битка
Предвид неяснотата около възстановяването му обаче, не е сигурно какъв ще бъде следващият ход на организацията и дали ще бъде въведена временна титла.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Отборите на Ботев 93 и Левски са №1 при класиците сред децата

Отборите на Ботев 93 и Левски са №1 при класиците сред децата

  • 17 апр 2026 | 09:14
  • 558
  • 0
Загуби за българите на старта на Европейското по джудо

Загуби за българите на старта на Европейското по джудо

  • 16 апр 2026 | 14:50
  • 803
  • 0
Верхувен обясни защо "заслужава" битката с Усик

Верхувен обясни защо "заслужава" битката с Усик

  • 15 апр 2026 | 20:48
  • 3295
  • 5
Двама българи в действие на първия ден от Европейското по джудо

Двама българи в действие на първия ден от Европейското по джудо

  • 15 апр 2026 | 20:11
  • 1669
  • 0
Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са близо до договор

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са близо до договор

  • 15 апр 2026 | 17:41
  • 1456
  • 0
Добра вечер за Фюри, още по-добра за Джошуа

Добра вечер за Фюри, още по-добра за Джошуа

  • 15 апр 2026 | 16:39
  • 12023
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Награждават Спас Делев за футболист №1

Награждават Спас Делев за футболист №1

  • 17 апр 2026 | 12:46
  • 1015
  • 4
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 19492
  • 42
Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 5400
  • 4
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 1832
  • 0
Нови четири срещи във Втора лига днес

Нови четири срещи във Втора лига днес

  • 17 апр 2026 | 13:00
  • 26066
  • 18
Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 11:24
  • 1927
  • 0