Какво точно се случи с коляното на новия шампион на UFC?

Карлос Улберг е изправен пред дълъг период извън октагона, според лекар по спортна медицина. Новият шампион в полутежка категория преодоля контузия в коляното, за да нокаутира Иржи Прохазка в главния двубой UFC 327 в събота вечер.

След битката доктор Брайън Сутерер сподели своите виждания относно травмата на Карлос Улберг във видео в YouTube. Брайън Сутерер е поставил диагноза на Карлос Улберг, след като е гледал кадри на забавен каданс от момента, в който коляното му поддава по време на UFC 327. Лекарят не се съмнява, че Улберг е претърпял разкъсване на предна кръстна връзка (ACL), което ще изисква операция и ще го извади от строя до края на 2026 г.

„Тази контузия, която Улберг получи, почти сигурно ще го задържи извън играта за много дълго време. Не е ахилесът му, а нещо по-сериозно в коляното. Това е патогномонично за разкъсване на предна кръстна връзка. Бих бил изумен, ако не е това. Няма нищо друго, което да накара тибията да се измести напред по този начин и след това да се върне назад, освен разкъсване на ACL. Това почти сигурно ще бъде контузия, изискваща операция. Ще се изненадам, ако го видим да се бие в рамките на 9 до 12 месеца, което е наистина жалко, когато току-що си спечелил титла“, заяви Сутерер.

