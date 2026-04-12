Прохазка иска ревнаш: Това беше моята битка

Иржи Прохазка е съкрушен, че е позволил титлата в полутежка категория да се изплъзне между пръстите му на UFC 327. В нощта на събота срещу неделя Прохазка (32-6-1 MMA, 6-3 UFC) изглеждаше на моменти от това да си върне златния пояс, след като Карлос Улберг (14-1 MMA, 10-1 UFC) получи контузия в коляното в началото на основния двубой в „Kaseya Center“ в Маями. Вместо да засили натиска, Прохазка се остави открит за ляво кроше от страна на Улберг, който го пласира и постигна зрелищен нокаут.

Веднага след битката в клетката Прохазка заяви пред Джо Роган, че е намалил темпото и е проявил „милост“ към Улберг, вместо да довърши започнатото. Това в крайна сметка доведе до неговия провал. Сега Прохазка настоява за възможност за реванш, за да поправи грешката си.

„Благодаря на всички за подкрепата“, написа Прохазка в Instagram Stories. „Сега проверявам челюстта си в болницата. Големи извинения за представянето ми тази вечер. Все още не мога да разбера глупавата си милост в битката, която ми коства този мач. Бих искал реванш, защото това беше моята битка. Това беше моята битка, а аз му дадох възможност да ме хване. Големи извинения на всички, които ме подкрепят.“

След UFC 327 остава да се види какво ще бъде бъдещето на дивизията до 93 килограма. След двубоя Улберг сподели пред www.mmajunkie.com и други репортери, че смята, че е разкъсал връзки на коляното си, което може да означава дълго възстановяване и да остави категорията в неяснота.

Със статистика от една победа и три загуби в битки за безспорната титла Прохазка потенциално би могъл да получи шанс, ако бъде създаден временен пояс, което би довело до сценарий за реванш с Улберг. Засега обаче Прохазка се готви да се завърне в Чехия, където всеки момент очаква раждането на дъщеря си.